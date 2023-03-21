أحزاب أردنية للرسالة: (العقبة) قدّم الأردن على طبق من ذهب لـ(إسرائيل)

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي‏ م. مراد العضايلة:

كل لقاء سياسي يجمع قادة الاحتلال بدول عربية، "يرد عليه الاحتلال بصفعات مدويّة فيها احتقار وإساءة"

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب:

التهافت الأردني والمصري مع السلطة من أجل إرضاء الاحتلال وإقناعه بالتهدئة، شجّع سموتريتش للتمادي على الأردن

الأمين العام لحزب البعث الأردني فؤاد دبور:

الاحتلال ميّت لكنه يحصل على الأكسجين من بعض الدول العربية

حمّلت أحزاب أردنية، حكومة بلادهم المسؤولية في تمادي الاحتلال وعدوانه على الأردن، بعدما أسموه بـ"التهافت الأردني المصري مع السلطة تجاه إرضاء الاحتلال وإقناعه بالتهدئة عبر لقاءي العقبة وشرم الشيخ".

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، تعليقا على تصريحات وزير المالية الإرهابي سموتريتش، الذي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، ووضع خارطة تشير لضمّ الأردن وأجزاء واسعة من مصر لما تسمى بـ(إسرائيل).

بدوره، أكّد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، أن التهافت الأردني والمصري مع السلطة من أجل إرضاء الاحتلال وإقناعه بالتهدئة، شجّع سموتريتش وجماعة المتطرفين مثل بن غفير للتمادي على الدول العربية، وطرح رؤيتهم الاستراتيجية لما تسمى بـ(إسرائيل) الكبرى.

وقال ذياب لـ"الرسالة نت": "السيطرة على الأردن ليس أمرا جديدا في الحلم التوراتي والتلمودي الصهيوني، بل جاء ذلك نصا في كتاب نتنياهو (مكان تحت الشمس) الذي يشير فيه إلى أن بريطانيا حرمتهم من الأردن عندما منحت وعدها للصهاينة".

وأكّد أن لقاء العقبة أوصل رسائل عكسية للاحتلال مفادها أن الدول العربية حريصة على أمنه وليس لديها إشكالية لتوفيره مهما بلغت جرائمه.

وأشار إلى أن هدوء بعض الأوساط الرسمية في الأردن تجاه هذه التصريحات، يعود لتطمينات أمريكية "تشير كل الدلائل والمعطيات إلى أنها سرعان ما تذوب أمام التخلي الأمريكي عن حلفائه لصالح الكيان".

فاشية جماعية!

بدوره، أكّد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي‏ م. مراد العضايلة، أنّ تصريحات سموتريتش تعبر عن عقلية جماعية للاحتلال ،"كلهم يؤمنون بهذا المنهج؛ لكن الفرق في شكل وآلية التصريح والإعلان عن ذلك".

وقال العضايلة لـ"الرسالة نت": إنّ لقاءي العقبة وشرم الشيخ، وفي كل لقاء سياسي يجمع قادة الاحتلال بدول عربية، "يرد عليها الاحتلال بصفعات مدويّة"، لافتا لمجزرة جنين التي جاءت بعد يوم من لقاء جمع نتنياهو بالملك الأردني، وكذلك مجزرة نابلس التي جاءت بعد يوم من سحب السلطة لمشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن.

وأضاف: "الاحتلال يتفنّن في إحراج هذه الأطراف والتعامل باحتقار وإساءة معها".

وأكّد العضايلة أن لغة الاحتلال تؤكد دائمًا أنه لا يفهم إلا لغة القوة، مطالبا بضرورة اتخاذ مواقف مؤلمة من قبيل وقف العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.

الحصاد المر

من جهته، قال الأمين العام لحزب البعث الأردني فؤاد دبور، إن ما جرى في العقبة وشرم الشيخ صبّ بشكل مباشر في مصلحة الكيان، "وكانت أولى ثمار حصاده المرّ تصريحات ستموتريتش".

وأضاف دبور لـ"الرسالة نت": "الاحتلال ميّت؛ لكنه يحصل على الأكسجين من بعض الدول العربية، على غرار ما جرى في العقبة وشرم الشيخ".

واستغرب أن تكون السلطة واحدة من هذه الأدوات التي توفر ضمان إدامة الحياة لهذا الكيان.

وأكّد دبور أن هذه المواقف تشجع الاحتلال على مواقفه المتطرفة أكثر فأكثر، وتدفعه للاستخفاف بالعرب بدلا من أن يحسب لهم حسابا.

ودعا إلى ضرورة التوقف عن التهافت تجاه إرضاء الاحتلال؛ "فكل هذه الطرق لن تشبع غريزة الاحتلال في نهب وسلب الأراضي العربية".