(حماس) ترحب بتصويت مجلس النواب الأردني بطرد السفير (الإسرائيلي)

رحبت حركة "حماس"، بتصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير (الإسرائيلي)، مؤكدة تضامنها مع الأردن في مواجهة الاحتلال وسياساته.

وأشادت "حماس" في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، بتصويت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد السفير (الإسرائيلي) من عمّان، رداً على تصريحات وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش.

وأعربت عن تضامنها مع الأردن في مواجهة التحريض (الإسرائيلي)، داعية الدول العربية التي لها علاقات مع الاحتلال إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له.

ويوم الأحد الماضي، ادّعى وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش في العاصمة الفرنسية باريس من على منصّة تحمل "خارطة (إسرائيل) الكبرى" التي تضم الأردن إلى جانب فلسطين: أن "شعب فلسطين ليس له وجود، وتم اختلاقه من أجل حقوق وهمية في أرض (إسرائيل)، فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وعلى إثره صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم، لصالح توصية بطرد السفير (الإسرائيلي) من عمّان، وسط مطالبات "بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام سموتريتش لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".