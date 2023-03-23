تركيا تدين قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة

أدانت تركيا مصادقة الكنيست (الإسرائيلية) على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، "ندين تبني التعديل في قانون الانسحاب لعام 2005، الذي ينص على انسحاب (إسرائيل) من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، والذي يقضي لإلغاء المواد الخاصة بإخلاء مستوطنات حومش وغانم وكاديم وسانور".

ورفضت تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال (بتسلئيل سموتريتش)، قائلةً: "نرفض الادعاءات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والاستفزازية التي أطلقها بعض أعضاء مجلس الوزراء (الإسرائيلي) بشأن دولة فلسطين وشعبها، والتي لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة".

ودعت إلى "التنفيذ الفوري لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، ولا سيما احترام الوضع التاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وإلى ضبط النفس والحس السليم لضمان أن يمر شهر رمضان، الذي يتزامن مع عيد الفصح، بسلام".

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء التوتر المتزايد في القدس والضفة الغربية.