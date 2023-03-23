الصحة تطلق جولات تفتيشية لمراقبة المواد الغذائية خلال رمضان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن إطلاق جولات تفتيشية لمراقبة المواد الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي بالإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة نضال غنيم، إن الوزارة تستعد لتنفيذ جولات تفتيشية مستمرة ومجدولة لمراقبة المواد التموينية والتغذوية في قطاع غزة، والتي ستنطلق من مدينة غزة ومحافظة الشمال وتمتد إلى باقي المحافظات، وتشمل الأطراف النائية، وذلك حفاظا على صحة أهلنا في قطاع غزة.

بدورها، أفادت مديرة دائرة التغذية مها العمامي، بتعيين أخصائية تغذية في عدة عيادات لتقديم النصائح التغذوية للمرضى وخاصة المزمنين ومرضى السكري، المترددين على العيادات والمراكز الصحية.

وحول الاستعدادات لمتابعة المرضى المزمنين، قالت مدير دائرة الأمراض المزمنة علا النجار: "قمنا بتنفيذ دورة تدريبية للأطباء والتمريض على كيفية تعليم المريض كيفية الصيام في رمضان من خلال توزيع البروشورات ودليل السكر في رمضان الذي أعدته مؤسسة الاتحاد الدولي للسكري للتعامل مع مريض السكري بشكل خاص، والمريض المزمن بشكل عام".

وأضافت: "سيتم وضع زوايا خاصة في المراكز التجارية لقياس السكر أثناء الصيام وتعريف الناس بالصيام ومحدداته وخاصة بالنسبة للمرضى وذلك بالتعاون مع اتحاد الطلبة في جامعتي الازهر والإسلامية لتنفيذ النشاط".