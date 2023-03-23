الحلقة الأولى برنامج سين الجزء الثاني رمضان2023..موعد عرض برنامج سين الجزء الثاني أحمد الشقيري رمضان 2023 .. أحمد الشقيري رمضان2023،، اليوم الخميس بثت أولى حلقات البرنامج الشهير في مختلف الدول العربية، والذي يتطرق للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقبل الوطن العربي في البحث عن موعد عرض برنامج 0سين الجزء الثاني أحمد الشقيري رمضان 2023، حيث حقق الجزء الأول منه نجاحات كبيرة وحقق نسبة مشاهدات عالية طول مدة عرضه على شاشة قناة mbc ، بعد مطالب من معجبي البرنامج بإلحاقه بجزء ثاني .

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة الأولى "ميلاد الفجر 2" بث مباشر.. رمضان 2023

موعد عرض برنامج سين الجزء الثاني

موعد عرض برنامج سين الجزء الثاني والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري خلال شهر رمضان 2023-1444 ، حيث من المقرر أن تكون مواعيد عرض برنامج سين وفق التالي:

موعد عرض برنامج سين في السعودية : في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة مساءً

موعد عرض برنامج سين في فلسطين : في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساءً

موعد عرض برنامج سين في الكويت : في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً

موعد عرض برنامج سين في قطر : في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساءً

موعد عرض برنامج سين في الإمارات : في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً

موعد عرض برنامج سين في سلطنة عمان : في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً

موعد عرض برنامج سين في البحرين : في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساءً

برومو الحلقة الأولى برنامج سين الجزء الثاني

ونشر الإعلامي أحمد الشقيري برومو الحلقة الأولى برنامج سين الجزء الثاني والتي من المقرر عرضها على قناة أم بي سي اليوم الخميس الأول من شهر رمضان 2023 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، والتي ستستعرض وستركز على أحد المشاريع الاقتصادية الناجحة في المملكة العربية السعودية.

تميز أحمد الشقيري بوضع بصمة مختلفة في برامجه التي قدمها على مدار مواسم رمضان السابقة ، وهذا ما حققه في برنامج خواطر الذي حقق نسبة مشاهدات عالية جدًا ، وبصمت حلقاته في ذاكرة المواطن العربي في شهر رمضان المبارك.

وتترقب الجماهير العربية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي برنامج سين الحلقة الأولى الجزء الثاني ، وما سيحمله هذا البرنامج من مفاجئات مميزة على مستوى المشاريع والأفكار التي ستقدم خلال حلقات البرنامج.

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة الأولى رامزجلال ( نيفر إند) 2023..موعد عرض حلقة رامزجلال ( نيفر إند) رمضان 2023