إصابة بمواجهات ليلية مع الاحتلال بالضفة وحملة اعتقالات بالقدس

أصيب شاب بمواجهات ليلية وقعت مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع حملة اعتقالات نفذها جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وخلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتركزت المواجهات في منطقة (القبور) على المدخل الشرقي لبلدة الخضر، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في القدم.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الشبان، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة الرام.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة، طالت عدداً من الشبان في بلدة الطور شرق المدينة.

واعتقلت وحدات الاحتلال الخاصة عدداً من الشبان خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور، دون معرفة هوياتهم.

وقرب حي باب حطة بالقدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الرازم، وذلك عقب الحشود الكبيرة التي تمكنت من أداء صلاة القيام والتراويح في المسجد الأقصى.