هل رمضان ريجيم تلقائي؟

"رمضان ريجيم تلقائي، فأنت في شهر الصيام ستخسر 5 كيلوغرامات دون أي مجهود يذكر منك"، ما مدى صحة هذا الزعم؟

الجواب هو أن هذا الزعم غير صحيح، ونزول الوزن في رمضان ليس حتميا.

ومع أن بعض الأشخاص يفقدون شيئا من الوزن في رمضان، فإنهم سرعان ما يستعيدونه بعد شهر الصيام. وفي بعض الحالات قد يزداد وزن الشخص في رمضان، إذا أفرط في تناول الطعام في وقت الإفطار، وكان يتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق.

وعموما إذا أردت فقدان الوزن في رمضان، نقدم لك هذه النصائح:

اشرب كوبين من الماء على الأقل خلال السحور.

تناول الفاكهة التي تحافظ على رطوبة الجسم مثل البطيخ والعنب.

تناول الألياف والبروتينات والكربوهيدرات في السحور لتجنب الجوع خلال النهار.

تناول الطعام مع عائلتك وأحبائك، وكن واعيا أثناء الأكل. ولا تتناول الطعام أمام التلفاز.

ممارسة النشاط البدني والتمرين بعد الإفطار.

امشِ مساء لمدة نصف ساعة.

الإفطار على تمر.

استبدل بالأطعمة المقلية والدهنية، المخبوزات والفواكه الطازجة والسلطة والتمر وكوبا من الحليب منزوع الدسم.

استبدل باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري، اللحوم البيضاء مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك لإدراج البروتينات الصحية في نظامك الغذائي.

تناول المزيد من الفاكهة والسلطة إذا شعرت بالجوع بين الإفطار والسحور.

المصدر : الجزيرة