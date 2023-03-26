الرجوب يدعو إلى مواصلة تكثيف الرباط بالأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال

دعا النائب نايف الرجوب، إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه في رمضان وغيره؛ لمواجهة مخططات تقسيمه والسيطرة عليه.

وقال الرجوب: إن الاحتلال ومستوطنيه يجسون نبض المسلمين في تعلقهم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أنهم يتحينون فرصة الانقضاض عليه لتقسيمه زمانيا ومكانيا مع المسلمين، كمقدمة لهدمه وبناء الهيكل المزعوم.

وأشار إلى أن "الاحتلال ومستوطنيه لن يكلوا ولن يملوا، وسوف يستمرون في انتهاكات الأقصى والعبث بقداسته".

وأكد على ضرورة مواصلة الرباط، وألا يمل المسلمون من شد الرحال إلى المسجد وكثرة التواجد فيه في شهر رمضان وغيره من الأوقات.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلاء المعتكفين منه بالقوة الليلة.

وقامت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.

وشدّدت من إجراءاتها في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

ورغم تضييقات الاحتلال، توافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل لأداء صلاة فجر الرابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وصدح المرابطون بالتكبيرات في الأقصى لمواجهة اقتحام المستوطنين، الذي تزامن معه تحليق طائرات تصوير مسيرة تابعة للاحتلال في سماء الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في وقت متأخر من ليلة أمس، وأفرغته من المعتكفين والمعتكفات داخله، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

حرية نيوز