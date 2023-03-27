بالفيديو|| جيش الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويُحاصر منزلًا

اعتقلت قوات الاحتلال وائل عويضات المقيطي، والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وفور اعتقال المقيطي، انسحبت قوات الاحتلال، عقب اقتحام مجموعة منها المخيم جنوب غربي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، وحاصرت منزلًا. بدعوى أن "مطلوبًا" لها يتحص بداخله.

وأفادت مصادر إعلامية، أن جيش الاحتلال يُحاصر منزلًا في "حارة المقايطة" بمخيم عقبة جبر. مؤكدين وقوع اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار في المنطقة.

ولفت الشهود النطر إلى أن جيش الاحتلال أطلق قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه المخيم.



وذكرت المصادر أن طفلًا فلسطينيًا أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال المواجهات المستمرة داخل مخيم عقبة جبر. منوهة إلى أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف الفلسطينية من الدخول للمخيم.

وأفادت القناة "14" (الإسرائيلية)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي من وحدة دوفدوفان تقتحم مخيم عقبة جبر بمنطقة أريحا لاعتقال فلسطينيًا مطلوبًا من المخيم".