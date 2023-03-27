صحيفة جامعة ماكجيل الكندية ترفض نشر مقال داعم للصهيونية

رفضت صحيفة McGill Tribune التابعة لجامعة ماكجيل الكندية نشر مقال لطالبة يهودية تزعم أن الجامعة "ليس مكانًا آمنًا لليهود"؛ إذ أكدت الصحيفة أن المقال "لا يتماشى مع قيمنا لأن الصهيونية أيديولوجية استعمارية استيطانية".

هذا الرفض تسبب لحملة تحريض ضد الصحيفة من منظمة "أونيست ريبورتغ"، وهي الداعمة لـ (إسرائيل)، ونفذت حملات تحريض ضد نشطاء وصحفيين فلسطينيين فقدوا وظائفهم بسببها، والحجة دائمًا معاداة السامية.

تبنت الصحيفة سياسة فرض الرقابة على التعليقات المؤيدة للصهيونية، والتي تعتبرها منظمة "أونيست ريبورتغ" بغيضة ومعادية للسامية ومضادة لحرية التعبير والمبادئ الأساسية للصحافة العادلة والدقيقة والموضوعية.