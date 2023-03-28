"العلامي": أجواء باردة أكثر من المعتاد اعتباراً من الأربعاء

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن طقس فلسطين يتعرض لرياح أكثر برودة من المُعتاد تندفع نحو المنطقة اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.

وأوضح "العلامي" في صفحته على فيسبوك، أن البلاد تتعرض لرياح أكثر برودة لكنها لا تترافق بأمطار، حيث يكون الطقس بارداً بشكل ملحوظ خاصة خلال ليالي نهاية الأسبوع.

وتوقع أن تتدنى درجات الحرارة إلى 5 درجات فقط في الجبال.

ويكون الجو الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين.