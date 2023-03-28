قيادات أمنية تُحذر نتنياهو: (إسرائيل) على حافة الهاوية

كتب الكاتب والمحلل السياسي (الإسرائيلي) بن كاسبت في المونيتور، مقالا حول تحذيرات قادة الأمن في الاحتلال من إجراءات نتنياهو والسياسة التي ينتهجها، محذرا من أن الصدع المتزايد داخل المجتمع (الإسرائيلي) قد ينتهي بكارثة استراتيجية وفيما يلي نص المقال:
تظاهر مئات (الإسرائيليين) المقيمين في لندن يوم الجمعة احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وكان نتنياهو يعتقد أنه يمكن أن يترك وراءه في (إسرائيل)، على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع، الاضطرابات السياسية المستمرة، إلا أنه وجد المظاهرات في العاصمة البريطانية وأثبتت أنه مخطئ.
سلسلة الاضطرابات الدراماتيكية التي هزت (إسرائيل) بسرعة فائقة هذا الأسبوع كانت ستُعتبر سيناريوهات لنهاية العالم قبل بضعة أشهر فقط.
خلقت (إسرائيل) بمهارة فقاعة من الحياة الطبيعية والروتينية على مر السنين للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية السلبية للتحديات العديدة التي واجهتها.
نظر (الإسرائيليون) بذهول إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي صدمت جيرانهم العرب -انتفاضة ميدان التحرير عام 2011 في مصر واحتجاجات الربيع العربي -وتنهدوا بارتياح للاستقرار النسبي والديمقراطية التي يتمتعون بها على الرغم من الاضطرابات السياسية الدورية والتهديدات الأمنية الرئيسية. من الواضح أن واقع الهدوء الداخلي قد ولى الآن.
وجه رؤساء الأجهزة الأمنية الاستراتيجية في (إسرائيل) تحذيرات صارخة لنتنياهو في الأيام الأخيرة بشأن الآثار الكارثية للتغييرات الدستورية العميقة التي يقودها، وخاصة التشريع الذي يمنح الحكومة السيطرة على التعيينات في المحكمة العليا.
بعد منتصف ليل الجمعة، تلقى قائد سلاح الجو (الإسرائيلي) الميجر جنرال "تومر بار" مئات الرسائل من طيارين احتياطيين يشكلون العمود الفقري لقوة الردع الجوي (الإسرائيلي)، يبلغونه فيها بالإنهاء الفوري لخدمتهم التطوعية ويوضحون أنهم لن يخاطروا بحياتهم لخدمة الدكتاتورية.
وأبلغ رئيس أركان الجيش الجنرال هرتزل هاليفي، رئيس الوزراء نتنياهو بأن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط، بما في ذلك القوات الخاصة وأفراد المخابرات ووحدات السايبر، يرفضون الحضور إلى الخدمة، وأعرب عن مخاوفه من انتشار العصيان إلى الجيش النظامي.
كما عبر رئيس جهاز الأمن الداخلي الشين بيت، رونين بار، عن تحذيرات شديدة في محادثات مع نتنياهو، من مخاطر تهدد النسيج الاجتماعي (الإسرائيلي) ومن التشجيع الذي يستمده أعداء (إسرائيل) من هذا الانهيار الداخلي، والذي يمكن أن تُغذيه احتمالات العنف في شهر رمضان (على حد تعبيره).
كما سمع نتنياهو تحذيرات خطيرة مماثلة من مدير الموساد ديفيد بارنيا.
بدا أن الأحداث وصلت إلى ذروتها يوم الخميس، حيث أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة السابعة والنصف مساء.
وقال مساعدوه للصحفيين إن وزير الدفاع سيدعو نتنياهو إلى وقف مشروع الإصلاح القضائي من أجل الدفاع عن أمن الدولة، وحثه على الدخول في حوار مع المعارضة التي تتصاعد احتجاجاتها الغاضبة في جميع أنحاء البلاد على قوانين التشريع القضائي.
وتعرض جالانت لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه علامات تمرد في صفوف الجيش، فضلاً عن تحذيرات خطيرة من التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير على البلاد. وقد عقد عدة اجتماعات سرية مع زملائه السابقين، بما في ذلك رؤساء الأركان السابقين وعضوي المعارضة الحاليين في الكنيست بيني غانتس وغادي إيزنكوت.
لكن بينما كان جالانت يضع اللمسات الأخيرة على بيانه المخطط له، تدخلت عائلة نتنياهو. حيث جند نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو -الذي يعتبر العنصر الأكثر تطرفًا في دائرة نتنياهو- عناصره للعمل ضد جالانت. فأصدرت مجموعة أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذين يتحدثون بصوت عالٍ، والذين يقال إنه سيطر عليهم، بالإضافة إلى حزب القوة اليهودية القومي المتطرف المتحالف مع الليكود، على الفور بيانات تطالب نتنياهو بإقالة جالانت، وأن الأخير لم يعد جزءاً من جناح اليمين السياسي.
ثم استدعى نتنياهو نفسه جالانت من مكتبه في تل أبيب إلى القدس وبطريقة ميكافيلية نموذجية تحدث معه عن الإعلان عن تحذيراته. وبحسب ما ورد قال نتنياهو لجالانت، ليست هناك حاجة لك للتظاهر بالخارج. سأخاطب الأمة وأقترح الحوار وأوقف هذا الجنون.
كانت هناك شائعات سابقة بأن نتنياهو كان على وشك إصدار خطاب عام وتصحيح الأمور، أدى ذلك إلى حدوث ارتفاع في قيمة سوق الأسهم والشيكل قبل انتهاء التداول بقليل. لكن الآمال تبددت عندما صعد إلى المنصة قبل التاسعة مساءً بقليل. وتحدث بخليط من التفاهات التصالحية والخداع وفشل التضليل الذي نشره في إخفائها.
كانت الرسالة الحقيقية والواضحة الوحيدة التي أرسلها نتنياهو ليلة الخميس هي أنه سيستمر في الخوض في أزمة التعيينات القضائية، منتهكًا تعهد تضارب المصالح الذي قدمه للمحكمة العليا والمدعي العام بالابتعاد عن المعركة نظرًا لمحاكمته الجارية في اتهامات بالفساد، والتي من المتوقع أن تواجه استئنافًا في المحكمة العليا.
وفقًا للتعديل المعتمد حديثًا، لا يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق إلا لأسباب جسدية أو إعاقة عقلية، وبأغلبية 75% فقط من أصوات الكنيست. وبعبارة أخرى، شعر نتنياهو بأنه لا يُقهر عندما أعلن للأمة أنه يتجاهل التزامه بتضارب المصالح وبصقه في عين القانون.
وقد تم بالفعل تقديم العديد من الالتماسات ضد قانون مكافحة الإقالة إلى المحكمة العليا. إذا ألغاه القضاة -"إذا" كبيرة بالنظر إلى الحملة الحازمة لإضعاف المحكمة -سيواجه المدعي العام غالي باهراف-ميارا أصعب قرار، وهو ما إذا كان سيعلن أن نتنياهو غير لائق للحكم بالنظر إلى انتهاكه القانون. من المرجح أن يؤدي مثل هذا القرار إلى اندلاع حرب بين معارضي نتنياهو وقاعدته السياسية الموالية.
لن يكون من قبيل المبالغة وصف هذه الأيام بأنها الأكثر مصيرية في عُمر (إسرائيل) الحديث. تعرضت الدولة اليهودية لتهديدات وجودية خطيرة في الماضي، بما في ذلك حرب الاستقلال عام 1948، وحرب الأيام الستة عام 1967، وحرب يوم الغفران عام 1973. احتشد شعبها واتحد لهزيمة عدوهم، واستمروا في الازدهار.
أوضحت رئيسة الوزراء غولدا مائير ذات مرة هذه الظاهرة للسناتور الأمريكي الشاب جو بايدن. قالت له قبل حرب 1973: "نحن اليهود لدينا سلاح سري في صراعنا مع العرب، وهو أنه ليس لدينا مكان نذهب إليه".
بعد مرور خمسين عامًا، ومع تطبيع (إسرائيل) العلاقات مع العديد من أعدائها العرب السابقين، يتمتع (الإسرائيليون) بحرية السفر والعيش في الخارج في بلدان كانت محظورة في السابق. القلق هذه الأيام هو أن أولئك الذين يريدون العودة سيجدون أن بلادهم قد تحولت إلى ديكتاتورية.
المصدر:مركز الدراسات السياسية والتنموية