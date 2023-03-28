البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو لواشنطن

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حاليًا أي خطط لزيارة رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن "زيارات القادة الإسرائيليين تقليد قديم، ومن المحتمل أن يزور "نتنياهو" واشنطن في أي وقت، لكن لا يوجد أي خطط حاليًا".

وكان السفير الأمريكي توم نيدس قال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام (إسرائيلية) صباح اليوم، إنه يتوقع توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد "عيد الفصح".

ومن شأن أي دعوة من هذا القبيل أن تمنح نتنياهو دفعة قوية بعد أن واجه احتجاجات واسعة على مخطط حكومته لإضعاف القضاء، وسط تقارير بأنه يترقب دعوة من هذا القبيل.

وفي وقتٍ سابق، رحبت الإدارة الأمريكية بإعلان نتنياهو لتعليق مخطط إضعاف القضاء، في أعقاب الانقسام الشديد في المجتمع (الإسرائيلي).

وأرجأ نتنياهو أمس الاثنين اتخاذ قرار بشأن خطط التعديلات القضائية وسط مخاوف من أن تؤدي أسوأ الأزمة في (إسرائيل) إلى تصدع ائتلافه أو أن تتصاعد الاحتجاجات إلى أعمال عنف.