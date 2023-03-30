جيش الاحتلال يصادق على تنظيم أضخم تظاهرة للمستوطنين شمالي الضفة

صادق جيش الاحتلال على السماح للمستوطنين بتنظيم أضخم تظاهرة في منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة، منذ سنوات وذلك في العاشر من شهر نيسان القادم وستشارك فيها عشرات المنظمات التابعة للمستوطنين.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الجيش وافق على طلب منظمة (نخلة) الاستيطانية بتنظيم تظاهرة ضخمة تنطلق من حاجز زعترة جنوبي نابلس باتجاه بؤرة (أفيتار) الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا، حيث سيقوم جيش الاحتلال بتأمين الحراسة للمسيرة.

وقالت القناة إن "التظاهرة ستجري بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي في العاشر من نيسان القادم، حيث سيشارك فيها كبار حاخامات المستوطنين بالإضافة لوزراء وأعضاء كنيست من اليمين."

في حين أعلنت عشرات المنظمات اليهودية عن اشتراكها في المسيرة ومن بينها: يسرائيل شيلي، عاد كان، هبيتخونيستين، حركة السيادة، حركة شبيبة بني عكيفا، عزرا فأريئيل، منظمة بيتار وغيرها.

بينما سيطالب المشاركون الحكومة (الإسرائيلية) بالوفاء بتعهداتها بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة (أفيتار) وذلك بعد استكمال الإدارة المدنية عملية مسح الأراضي المقامة عليها.

وكالة صفا