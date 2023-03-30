انطلاق فعاليات (يوم الأرض) في الداخل المحتل

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الخميس في مدينة سخنين إحياءً للذكرى 47 ليوم الأرض الخالد، حيث يُحيي الفلسطينيين هذه الذكرى بفعاليات في بلدات يوم الأرض عبر زيارة أضرحة الشهداء التي تُختم بمسيرة مركزية في المدينة.

وانطلقت فعاليات يوم الأرض عبر زيارة وفود من لجنة المتابعة واللجنة الشعبية وبلدية سخنين لعائلات الشهداء في عرابة وسخنين.

وزارت الوفود عائلات الشهداء، حيث قال رئيس بلدية سخنين صفوت أبو ريا في كلمة له، "47 عامًا وذكرى الشهداء وهذه الملحمة البطولية في سخنين وفي مثلث يوم الأرض، حيث سطر الشعب الفلسطيني في مثلث يوم الأرض وفي كل أماكن تواجده ملحمة بطولية، هذه الملحمة التي كانت ولا زالت علامة فارقة في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وفي حضرة أهالي الشهداء، شهيدنا رجا أبو ريا هو مثال للشاب اليافع الذي كان له بيت وعائلة ولكنه فضل أن يكون شهيدًا للأرض والوطن، وليكون في جوار ربه في عليين، والشهداء أحياء، والله تعالى قال إنهم أحياء، وهم منارة".

وبدورها، قالت جليلة أبو ريا ابنة الشهيد رجا أبو ريا، "باسم وباسم والدتي وإخوتي، أرحب بكم في بيت الشهيد رجا أبو ريا، زيارتكم لنا، نحن مستمرون على درب والدي ودرب باقي الشهداء، موحددون حتى نكمل مسير الشهداء بالدفاع عن أرضهم وحقوقهم التي ضحوا بدمائهن لأجلها للعيش بعزة وكرامة".

وفي السياق، قال مصطفى أبو ريا رئيس بلدية سخنين سابقًا، "نحن نأتي لأخذ الدعم من هذا المنزل، هنا الفخر واعتزاز للمنزل نفسه ولأهله وعائلته ولبلده، سخنين بلد الشهداء، هذه البلد أبلت بلاء حسنًا للدفاع عن الأرض، شهادة الشهداء كانت للدفاع عن الأرض، لا يجوز للقضية التقادم، نحن مستدفهين وهويتنا مستهدفة، نتمنى أن تكون دائمًا يوم الأرض مناسبة لأن الشهداء أقدس الخلق".

وبدوره، قال ماجد أبو يونس أحد مناضلي يوم الأرض الخالد في منزل الشهيدة خديجة شواهنة، "الشهداء استشهدوا لنحيا، وهم خالدون، أنا في هذا المنزل يربطني علاقة وطيدة، حيث كان المرحوم أبو دوخي كان من الماضلين الأوائل في البلد، أيام الحكم العسكري كان من الأوائل الذين يقولون كلمة حق، ليس بعيد على هذا المنزل أن يكون منه شهيدة، شعبنا شعب أصيل مكافح يقف وقفة رجل واحد دفاعًا عن وجوده ومستقبله، وحقه"

وعصر اليوم، تنطلق المسيرة الساعة الثالثة من شارع الشهداء لتجوب شوارع البلدة في سخنين وتصل للنصب التذكاري ليوم الأرض الخالد، وتنتهي بكلمات قصيرة حول المناسبة.

وتمر اليوم الذكرى 47 أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976 بعد أن قامت السلطات (الإسرائيلية) بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين ذات الملكية الخاصة،حيث قامت السلطات (الإسرائيلية) بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد.

المصدر: الجرمق الإخباري