الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في (تل أبيب)

يتظاهر عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، الخميس، للتعبير عن دعمهم لمساعي ائتلاف بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بدعوة من حزب الليكود وحركة "إم تيرتسو"، وسط مخاوف من اعتداءات تستهدف معارضي خطة الحكومة.

وأفادت هيئة البث (الإسرائيلية) ("كان 11") بأن الشرطة بادرت إلى إغلاق مسالك شارع "أيالون" الرئيسي المتجه شمالا، في محاولة لتجنب التصادم مع المتظاهرين الذين وصلوا من جميع المناطق بما في ذلك المستوطنات في الضفة المحتلة، فيما أغلق المتظاهرون مسالك "أيالون" المتجهة جنوبا.

وفي حين قالت القناة 14 اليمينية إن عدد المتظاهرين وصل إلى "عشرات الآلاف" قدرت هيئة البث (الإسرائيلية) عدد المتظاهرين بـ"بضعة آلاف"، وقالت "هآرتس" إن عدد التظاهرين يقدر بـ"الآلاف" وأفادت بأن 300 منهم حاولوا إغلاق أحد الجسور المركزية في تل أبيب.

كما حاول بعض المتظاهرين إغلاق تقاطعات مركزية في المنطقة، في حين قال مصدر في الشرطة تحدث لصحيقة "هآرتس" إن المظاهرة تسير دون وقوع حوادث استثنائية. لم يشعل أحد النيران أو يعتدي أحد على المعدات"، علما بأن التخوفات تعالت من اعتداءات محتملة من جانب متظاهري اليمين في أعقاب دعوات في مجموعات يمينية في تلغرام لاستخدام العنف خلال المظاهرة.

المصدر: عرب 48