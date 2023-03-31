الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الطقس: أجواء باردة نهارًا

غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس بارداً في ساعات النهار وبشكل كبير في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة مع غيوم كبيره في السماء.

أما في ساعات الليل، فتتدنى الحرارة أكثر فأكثر ويسود جو أكثر برودة، فيما تكون الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما يوم غدٍ السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة نهاراً وبارداً ليلاً.

ويبقى الجو غائماً جزئياً في مختلف المناطق في المناطق السهلية والمنخفضة يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ.

والله تعالى أعلى وأعلم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280441

كلمات مفتاحية

الطقس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.