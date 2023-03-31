الطقس: أجواء باردة نهارًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس بارداً في ساعات النهار وبشكل كبير في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة مع غيوم كبيره في السماء.

أما في ساعات الليل، فتتدنى الحرارة أكثر فأكثر ويسود جو أكثر برودة، فيما تكون الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما يوم غدٍ السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة نهاراً وبارداً ليلاً.

ويبقى الجو غائماً جزئياً في مختلف المناطق في المناطق السهلية والمنخفضة يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ.

والله تعالى أعلى وأعلم.