العشرات يشاركون في وقفة إسنادية للأسرى أمام سجن الرملة

شارك عشرات الفلسطينيين في أراضي48 مساء الجمعة في وقفة إسنادية للأسرى في السجون (الإسرائيلية) وتحديدًا للأسير المريض وليد دقة وللأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 55، وللأسير خليل العواودة الذي خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري وذلك أمام سجن الرملة.

ورفع المشاركون صور الأسرى الثلاثة، مرددين هتافات، "تحياتنا عالية للأمعاء الخاوية، تحيتنا بحرارة للأمعاء الجبارة، يا أسير سير سير وإحنا وراك للتحرير، جوا الزنازين هبت نسمة حرية، يا فلسطين جاي جاي الحرية، واطلع يا قمرنا وهل وضوي الكرة الارضية، ماخلقنا لنعيش بذل خلقنا نعيش بحرية، حرية حرية لوليد الحرية ولخضر الحرية وعلي علي صوتك ذلك يا شعبي بسكوتك، من المي للمي فلسطين عربة، عاش المد الثوري عاش من صفد لأم الرشراش".

وقالت زوجة الشيخ خضر عدنان، "زوجي مضرب عن الطعام منذ 55 يومًا ويقبع في مشفى سجن الرملة بظروف اعتقال صعبة جدًا، وتعرّض بالأمس للإغماء، وهو الآن بالعزل الإنفرادي".

وأضافت، "ظروف اعتقال الشيخ خضر عدنان صعبة جدًا ومليئة بالحشرات ومناعته ضعيفة ويعيش في وضع سيء جدًا".

وتابعت أن "السلطات (الإسرائيلية) ترفض نقل الشيخ إلى المستشفى إلا بحالة إجراء الفحوصات الطبية داخل السجن وهو يرفض ذلك، والسلطات تساومه، لنقله إلى المستشفى وهو يرفض ذلك".

وختمت زوجة الشيخ خضر عدنان عبر البث المباشر للجرمق أهالي أراضي48 لتنظيمهم الوقفة ولوقوفهم بشكل دائم مع قضية الأسرى.

المصدر: الجرمق الإخباري