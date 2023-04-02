ما حكم صيام المسن المريض؟

يسأل بعض الناس عن حكم صيام الرجل المسنّ المريض الذي لا يستطيع الصوم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الله تعالى قال: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" [البقرة: 184].

وأضافت الدار إن "كانت الحالة تبلغ من العمر ومريضة بأمراض عدة ولا تستطيع الصيام في شهر رمضان، فيلزمها إخراج الفدية عن الصيام وهي: إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم -أو قيمتها-، ولا صيام عليها في هذه الحالة".

واعتبرت "الإفتاء المصرية" أن المسن المريض من أصحاب الأعذار، ودين الإسلام دين اليسر والسماحة؛ إذ قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج: 78].

وتكثر خلال شهر رمضان الأسئلة الدينية المتعلقة بالصيام وغيره من العبادات والطاعات، ويفضل أن تؤخذ الفتاوى من المؤسسات الدينية الرسمية في البلدان الإسلامية، حتى لا يقع المرء ضحية لفتوى متطرفة بعيدة عن وسطية الدين.