الكتلة الإسلامية تستنفر كافة طلبة الضفة للرباط والاعتكاف في الأقصى

استنفرت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية الطلبة في كافة جامعات ومعاهد الضفة لشد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي للمستوطنين ومخططاتهم.

وأكدت الكتلة الإسلامية على كافة الطلبة بضرورة شد الرحال والرباط في المسجد والاعتكاف فيه بدءا من هذه الليلة وحتى ظهر يوم الخميس، للتصدي للمستوطنين وإفشال مخططاتهم بتدنيس المسجد الأقصى وذبح قرابينهم في باحاته الطاهرة.

وقالت: “لطالما كانت الحركة الطلابية ولا تزال حصن هذا الوطن ودرعه الحامي في وجه مخططات الاحتلال، واليوم نحن على موعد مع محطّة جديدة لندافع عن مسرى نبينا ونفديه بكل ما نملك في وجه الصهاينة المحتلين”.

وأضافت: “الرباط الرباط، والاعتكاف الاعتكاف في أقدس مقدساتنا، وليكن شعارنا “لن نترك الأقصى لهم”.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة “برباطك تحميه”، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غد الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.