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اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في جنين

الضفة المحتلة- الرسالة نت

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، تخللها اشتباكات بالرصاص، والزجاجات الحارقة.

وأفادت المصادر، أن الشبان استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان جنوب جنين بعبوات متفجرة محلية الصنع.

وبيّنت أن قوات الاحتلال انسحب من يعبد عقب المواجهات العنيفة.

ورصد مركز "معطى" خلال مارس الماضي، 1055 عملاً مقاوماً، بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن، وإصابة 25 جندي ومستوطن.

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