تحالف القوى الفلسطينية يحذر من تداعيات اقتحام المسجد الأقصى

حذرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية من تداعيات اقتحام المسجد الأقصى المبارك والعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا.

وقالت الفصائل في بيان صحفي "إن جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة على شعبنا، تنذر بمخاطر كبيرة وتداعيات خطيرة، لن يكون بمقدور العدو مواجهتها، في ظل المقاومة الباسلة من الكتائب المشتركة في نابلس وجنين والقدس والخليل والمدن والقرى الفلسطينية، والبطولات والتضحيات التي قدمها شعبنا ويقدمها أبناء الكتائب الأبطال، وحالة الصمود والتصدي والرد على الاعتداءات الفاشية والعنصرية."

وحذرت الفصائل العدو الصهيوني ومستوطنيه وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية، من مغبة الاستمرار في هذه الجرائم وهذه الاعتداءات المستمرة، في محاولة لتصدير الأزمة والمأزق الداخلي الكبير الذي يواجهه نتنياهو وحكومته الفاشية، مؤكدة أن جماهير شعبنا وفصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، ستتصدى بحزم لهذه الجرائم والمخططات، ولن يستطيع العدو النيل من إرادة شعبنا أو مقاومته الباسلة.

وطالبت أبناء شعبنا في داخل الوطن وخارجه بحشد كل قواه للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات وبتعزيز الوحدة الوطنية، داعية كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل الدول والهيئات والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذه العربدة الصهيونية قبل فوات الأوان.