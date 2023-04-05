تفعيل القبة الحديدية في سماء الجليل وغالانت يوعز بالبقاء على أهبة الاستعداد

أطلقت منظومة القبة الحديدية، ظهر الأربعاء، صاروخين في سماء الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وتبين أنه تم إطلاق الصواريخ نتيجة تشخيص خاطئ.

وفتح جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تحقيقًا في ظروف تفعيلها.

وكان الجيش يشتبه بتسلل طائرة بدون طيار.

وفي السياق، أوعز وزير حرب الاحتلال (الإسرائيلي) المقال يؤاف غالانت، بالابقاء على جهوزية عالية والاستعداد لأي سيناريو على مختلف الجبهات.

وعقد غالانت الذي لم تدخل إقالته حيز التنفيذ، جلسة تقييم أمنية للأوضاع، دعا خلالها للتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة للسماح بـ "حرية العبادة" ومنع أي مواجهات بالأقصى.

وزار غالانت منظومة القبة الحديدية بغلاف غزة، مهددًا بالعمل على شل كل من يحاول إلحاق الأذى بـ(الإسرائيليين) وجلب ثمن باهظ منه. وفق تعبيره.

المصدر: القدس