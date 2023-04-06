قناة عبرية: إطلاق 7 صواريخ من القطاع فجر اليوم

أطلقت المقاومة فجر اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ والقذائف تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت قناة عبرية صباح اليوم أن 7 صواريخ أطلقت من القطاع فجر اليوم، حيث تم توجيه اثنان منها تجاه البحر، أما الخمسة الباقية فقد أطلقت تجاه النقب الغربي.

وذكر المراسل العسكري لقناة "كان11" أن الصواريخ الخمسة انفجرت في الهواء دون التسبب بإصابات أو أضرار وأنه لم يتم تفعيل القبة الحديدية بناءً على المعايير المتبعة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت فجراً في مناطق بعيدة نسبياً عن القطاع بحوالي 10-20 كم ومن بينها كيبوتس " حافات هشكميم" في النقب الغربي الذي يضم مزرعة لرئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئيل شارون.

المصدر: صفا