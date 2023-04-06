تواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها المختلفة بحق المواطنين في مدن وأحياء الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع سياسية.

ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية:

- مجهولون يطلقون النار بشكل مباشر فجر اليوم نحو الأسير المحرر الشيخ ماهر برقان في محاولة فاشلة لاغتياله.

-مخابرات السلطة في الخليل تقتحم منازل طلاب من جامعتي البوليتكنك والخليل وتقوم بتفتيشها وتختطف كلاً من: "الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عزالدين عصافرة، والطالب في جامعة الخليل محمد علاء زهور، كما وتلاحق الشاب فضل امير عصافرة بعد ان فشلت في اختطافه"٠

- مخابرات السلطة تعتقل المهندس أحمد غازي بعد استدعاءه للمقابلة صباح أمس.

- مخابرات السلطة في رام الله تعتقل الأسـ.ـير المحرر مسلم يوسف غوانمة من مخيم الجلزون بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب أيمن عليوي لليوم الـ2 على التوالي.

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اختطاف المحرر والمعتقل السياسي السابق عدي مأمون شرباتي لليوم الـ5 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال المحرر علاء بشكار ابو محمد لليوم الـ8 على التوالي.

- أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ9 على التوالي.

- مـخابرات السلطة في رام الله تواصل اعتقال الشاب خـلـيـل صـوالـحـة لليوم الـ11 على التوالي.

- مخابرات السلطة في أريحا تواصل اعتقال الأسير المحرر عمر بني عودة من طمون لليوم الـ19 على التوالي.

- مخابرات السلطة في طوباس تواصل اعتقال الشاب نعيم راشد ضبابات، لليوم الـ19 على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يختطف يواصل اختطاف المـ ـطارد موسى عطا الله لليوم الـ106 على التوالي.

- أعلن اضرابه عن الطعام.. استخبارات السلطة تواصل اعتقال الضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ182 على التوالي، بتهمة اطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

- رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.. أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ200 على التوالي.