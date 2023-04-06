ماذا علّق الإعلام العبري على القصف من لبنان؟!

علقت وسائل إعلام عبرية على التطورات الجارية، في ضوء قصف مستوطنات الشمال بعشرات الصواريخ من لبنان، مؤكدة أن هذا التطور تعبير عن وحدة الموقف بين غزة ولبنان في الرد على الاعتداءات (الإسرائيلية) ضد الأقصى.

وقال موقع واللا العبري بعد إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات (الإسرائيلية) في الشمال، إن، "المعادلة باتت واضحة، أحداث في المسجد الأقصى تعني الرد من غزة ولبنان".

ويأتي ذلك بعد أن أطلق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات (الإسرائيلية) في الشمال.

وأفادت القناة 14 العبرية إن 100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات الشمال خلال 10 دقائق فقط

وقالت إذاعة الجيش إنه تم تفعيل القبة الحديدية لاعتراض صاروخ أطلق نحو منطقة شلومي في الجليل الأعلى.

وأفادت مصادر عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا".