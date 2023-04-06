طقس فلسطين : كتلة هوائية جافة وجو خماسيني مرتقب

قالت الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن الجو يكون غائمًا جزئيًّا إلى صاف باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الجمعة، تؤثر كتلة هوائية دافئة وجافة على البلاد لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًّا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.