النخالة: فلتكن المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة أي عدوان

قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة،️ إن "تهديدات العدو لن تخيفنا، بل تجعلنا أكثر قوة وأكثر تماسكًا".

وأضاف النخالة في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، ️"فلتكن المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة أي عدوان".

وطالب المقاومة في كافة أماكن تواجدها "أن يكونوا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان".

وكانت هيئة البث (الإسرائيلية) العامة /كان 11/ قد قالت عقب إطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة، انطلاقاً من لبنان، إن "إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال"، فيما هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل ضد المقاومة.