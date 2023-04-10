تعطيل مدارس جنوب نابلس والتحول للتعليم الإلكتروني الإثنين

أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق مدارس جنوب نابلس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ليوم غدٍ الإثنين والتحول إلى التعليم الإلكتروني، بسبب إغلاق قوات الاحتلال للمنطقة.

وأكدت المديرية في بيان أن القرار جاء بسبب الظروف الطارئة في جنوب نابلس وحفاظا على سلامة الطلبة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، مساء الأحد، عن إغلاق المنطقة الممتدة من مفرق قرية الساوية حتى حاجز حوارة يوم غد من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء، بسبب مسيرة للمستوطنين.

إلى ذلك، أعلنت جامعة النجاح الوطنية وبالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة أن الدوام يوم غد الاثنين سيكون الكترونيًا، داعية الطلبة إلى الالتزام بحضور المحاضرات الالكترونية للمساقات جميعها في مواعيد المساقات المسجلة على الزاجل.

وأعلنت الجامعة عن تأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقا.