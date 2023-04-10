شاهد| اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) التي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في نابلس واعتقلت الشاب عبد الرحمن عكوبة عقب اقتحام منزله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في منطقة شارع بيكر، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المحور الغربي وتوغلت في مخيم العين، حيث سمع دوي انفجار.

وأكدت أن “اشتباكات ومواجهات عنيفة يخوضها مقاومين مع قوات الاحتلال في المخيم”.