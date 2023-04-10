تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 10 إبريل 2023

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين لتبقى أعلى من المعدل العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وقال الموقع إن طقس فلسطين سيكون معتدلا ودافئاً نهاراً وخماسينياً في بعض الفترات والمناطق.

وأضاف: "انخفاض طفيف أخر يطرأ على درجات الحرارة غداً الثلاثاء لتصبح دون المعدلات السنوية العامة بأكثر من خمس درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو دافء نسبي في المناطق السهلية والساحلية".

وأشار الموقع إلى أن انخفاض إضافي على درجات الحرارة يطرأ يوم الأربعاء ويسود جو شتوي الطابع نتبجة تأثر البلاد بمنخفض جوي نادر التوقيت، وتكون الفرصة سانحة لسقوط الأامطار في مناطق واسعة من البلاد مع أجواء باردة نسبياً.

ورجح أن يستمر الانخفاض في الحرارة إلى يوم الخميس أيضاً، وتبقى الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد خاصة في الفترة الصباحية.

ونبه إلى أن ارتفاع على درجات الحرارة يحدث يوم الجمعة القادم ويتحول الطقس الى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار مع جو بين مشمس الى غائم جزئي.