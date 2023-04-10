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إصابات بالاختناق واعتقال شاب بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الرسالة نت-الخليل المحتلة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قنابل الغاز السام صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة بالبلدة، واعتقلت الشاب مصعب علاء اخليل  (20 عاما).

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على مركبة للمواطن رشدي نصري رشيد صبارنة وحطموا زجاجها الأمامي، فيما اعتدى الجنود على مركبة للفتاة ياسمين محمد صبارنة (32 عاما) وهي من ذوات الإعاقة، وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها حسب ما قال والدها.

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