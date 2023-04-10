بالصور|| كتلة الصحفي تنظم حفلاً تأبينيًّا للصحفية أبو هين

نظّمت كتلة الصحفي الفلسطيني أمس الأحد في قطاع غزة حفلاً تأبينيًّا للصحفية مرج الزهور أبو هين عضو مجلس إدارة الكتلة في مدينة غزة.

وشارك بالحفل الذي نظمته الكتلة غرب مدينة غزة لفيف من الصحفيين والصحفيات وشخصيات اعتبارية، ونشطاء مواقع تواصل اجتماعي.

وقالت نائب رئيس الكتلة سميرة نصار نرحب اليوم بمن يشاركنا في حفل تأبين زميلتنا الصحفية مرج الزهور، لها منا كل السلام شهيدتنا مرج.

وأكدت نصار أن الزميلة أ[و هين كانت نموذجًا للمحبة والعطاء والتفاني في خدمة القضية الفلسطينية، مقدمة لها كلمات الرثاء وأن جميع الكلمات لن توفّيها حقها.

وأضافت "الجميع نعى زهور إلاّ نحن، كنا آخر من نعاها، كنا عاجزين عن إيفائها حقها، فلروحها كل الرحمة والمغفرة".

من جهته، رثى الأكاديمي عمر الهندي-زوج الصحفية-فقيدته بكلمات من الوفاء لها، قائلاً "منذ ساعات احتضنت والدتي فلذة كبدي مريم، حيث احتضنتها جدتها قبل سويعات، علها تخفف ألم الفراق، ذلك الجرح العميق، الذي لا يمكن أن يندمي".

وأكد الهندي أن زوجته مرج الزهور لم تكن زوجة وحسب؛ "بل كانت رفيقة عمري، برحيلها تركت فراغًا كبيرًا لن يعوض، أسأل الله أن يتغمّدها برحمته".

بدوره، عبّر عم الفقيدة فضل أبو هين في كلمة ممثلة عن العائلة عن فخر العائلة بالوفاء التي قدمها زملائها الصحفيين في لمسة إنسانية ووفاء منهم.

وقال أبو هين "إن رحيل ابنتهم كانت بمثابة قطعة من قلوبنا لن ننساها، وستظل ذكراها خالدة فينا طوال العمر".

وختم حديثه "زهور تركت حضن أمها لتلتحق بحضن ابيها، زهور لم تطأ قدمها مكان إلاّ وتركت فيه أثرًا طيبًا، بوركت هذه الجهود، اللهم ارحمها وغفر لها"

وفي ختام الفعالية قدمت الكتلة إفطارا للحضور، وقدمت درعًا وفاء لعائلتها عرفانًا لما قدمته الصحفية أبو هين خلال حياتها.









