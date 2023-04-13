حماس تدين فرض الاحتلال قيودا على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فرض الاحتلال قيوداً على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور، داعية أبناء شعبنا إلى رفضها.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن القيود التي أعلنت عن فرضها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تقليص أعداد المحتفلين المسيحيين بسبت النور، تدخلاً سافراً في ممارسة الشعائر الدينية وامتداداً للحملات العنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون وأماكنهم المقدّسة.

وأكدت بطلان إجراءات الاحتلال في القدس، داعية أبناء شعبنا إلى رفض هذه الإجراءات وإلى ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحق الأماكن المقدّسة في القدس وفي عموم فلسطين المحتلة.