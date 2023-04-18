محللون: عمليات المقاومة رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته

أكد محللون على أن عمليات المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته، وانتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح في القدس جاءت نتيجة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وأشار القيق إلى أن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة المحتلة يقلق المحتل (الإسرائيلي)، والمقاومة استطاعت ضرب منظومة الاحتلال الأمنية، والاحتلال فشل في استهداف المقاومة.

وأكد على أن أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة هم درع القدس، وأن الشعب الفلسطيني في الضفة يحتضن المقاومة ويقف إلى جانبها.

ولفت إلى أن انهيار منظومة الاحتلال الأمنية جاء نتيجة تراكم العمل المقاوم في الضفة المحتلة، مبينا أن أجهزة السلطة لا تزال صامته تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وبدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي سري سمور على أن اعتداء قوات الاحتلال على مقدسات شعبنا يزيد من وتيرة العمليات البطولية أكثر مما نشهده حاليا.

ولفت سمور إلى أن المسجد الاقصى المبارك هو القاسم المشترك بين كل المكونات الفلسطينية، وحماقة الاحتلال أدخلت كنيسة القيامة أيضا لهذا الصراع، وذلك عبر اعتداءاتها على المحتفلين بسبت النور في الكنيسة، وسبقه اعتداءات وحشية على المرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

وشدد سمور على أن أي اعتداء على المسجد الأقصى ومقدسات شعبنا سيواجه بمزيد من المقاومة والتصدي للاحتلال من العمليات المنظمة أو عمليات الذئاب المنفردة، ومزيدا من حالة الاشتباك والغضب الشعبي.

وأضاف أن الاحتلال ورغم دراسته للحالة الفلسطينية إلا أنه يواصل العبث بهذه القنبلة الموقوتة، وهو يعلم أنه صاعق تفجير، إلا إذا كان معنيا بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وأصيب مستوطنين اثنين، صباح اليوم، في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذ من المكان.



وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق الشاب النار صوب مركبة المستوطنين، وانسحابه من مكان إطلاق النار.



واستنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار، وطلبت من المستوطنين إغلاق المنازل وعدم الخروج منها.



وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا في حي الشيخ جراح واقتحمت مسجدا في الحي، واعتقلت عددًا من الشبان.

وبارك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، عملية إطلاق النار البطولية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.



وأكد حمادة على أن عملية الشيخ جراح البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال، خاصة في القدس والمسجد الأقصى والذي يتعرض لعدوان بشع.

ودعا أهلنا في القدس لحماية البطل منفذ العملية والتعمية عنه بكل الطرق والوسائل، محذرًا قوات الاحتلال من مغبة استمرار العدوان.