وفاة سبعيني من عرابة إثر انقلاب جراره الزراعي

تُوفي مواطن يبلغ من العمر 70عامًا من سكان بلدة عرابة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب جرار زراعي في منطقة جبلية بين بلدتي عرابة وفحمه جنوب مدينة جنين .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، إن شرطة المحافظة تلقت بلاغًا حول وقوع حادث سير ذاتي بانقلاب جرار زراعي نتج عنه إصابة مواطن سبعيني بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مركز صحي في بلدة عرابة وأعلن الأطباء فيه عن وفاته -لاحقًا-.

وأكد "ارزيقات" أنه تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد "ارزيقات" أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها وقيادة هذه الجرارات بحذر تجنبًا لوقوع الحوادث تكون نتائجها خطيرة.