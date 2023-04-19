تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في مارس إلى 6.9 %

تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو إلى 6.9 % في مارس/آذار الماضي، نزولا من 8.5% سجلت في فبراير/شباط السابق له.

جاء ذلك في بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي، ذكر فيها أن التضخم تباطأ بالاتحاد أيضا إلى 8.3% في مارس انخفاضا من 9.9 بالمئة في فبراير.

ويأتي ذلك التراجع وسط هبوط أسعار مشتقات الطاقة والكهرباء، واعتدال أسعار المواد الغذائية والسكن والإيجار والنقل والخدمات الترفيهية.

وبحسب البيانات، فإنه تم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لوكسمبورغ بـ 2.9% في مارس، وإسبانيا 3.1%، فيما سجلت المجر أعلى المعدلات السنوية عند 25.6% ولاتفيا 17.2%.

وفي مارس الماضي، جاءت أعلى مساهمة بمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، من الغذاء والكحول والتبغ ، تليها الخدمات، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.