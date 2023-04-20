الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة وتصل إلى نحو العشرة درجات عن اليوم السابق، ويسود جو ربيعي لطيف نهاراً ومائل للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي ساعات الليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيًا لطيفا نهارًا وباردًا ليلاً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.