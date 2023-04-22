أجهزة السلطة تلاحق شابين وتحرق مركبتهما في الخليل

لاحقت عناصر من أجهزة السلطة شابين من عائلة بلوط، وأحرقت مركبتهما خلال زيارتهما لعائلات الأسرى والشهداء في بلدة بني نعيم شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الأول من عيد الفطر.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من الأجهزة الأمنية لاحقت مركبة الشابين براء وبهاء بلوط خلال زيارتهما لعائلات الشهداء والأسرى بمناسبة العيد، وأضرمت النار في مركبتهما.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على منازل عائلة بلوط وداهمتها، واعتدت على أفراد العائلة بعد مطالبتهم بمعرفة مصير أبنائهم.

وأفادت العائلة أن مصير نجلهم بهاء ما زال مجهول لغاية اللحظة ولا تملك أي معلومات عن مكانه أو حالته الصحية بعد ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية، فيما سلمت الشرطة الشاب براء بلاغاً بتسليم نفسه بتهمة الاعتداء على شرطي.

ونفت العائلة إدعاء الشرطة، وبيّنت أن الأجهزة الأمنية اعتدت على العائلة بعد اقتحام منازلها واستهدافها بالرصاص ما أدى لوقوع إصابات بجروح ورضوض لدى عدد من أفراد العائلة.

يذكر أن الشاب براء بلوط أسير محرر ومختطف سابق لدى أجهزة السلطة على خلفية انتمائه السياسي، وينحدر من عائلة قدمت عددًا من الشهداء والأسرى وتحمل تاريخاً نضالياً كبيراً.

وكالة صفا