محدث|| 184 مستوطنًا يقتحمون باحات (الأقصى)

أمّنت شرطة الاحتلال ، والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، اليوم الاثنين، الحماية الكاملة لـ 184 مستوطنًا متطرفًا خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس.

وذكرت مصادر إعلامية في القدس، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" ونظموا جولات استفزازية فيها قبل الخروج من "باب السلسلة".

وأفادت بأن 108 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بالفترة الصباحية، و76 بعد ظهر اليوم "الفترة المسائية"، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم" وأدّوا صلوات وطقوس تلمودية في الجهة الشرقية من "الأقصى".

وتفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين لـ "الأقصى"، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي وقتٍ سابق اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة"، وقطعت تمديدات الكهرباء الجديدة التي عمل المعتكفون على توصيلها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، تزامنًا مع منع المصلين من الدخول إليه أو الاقتراب من محيطه.