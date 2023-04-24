من 3 إلى 12.. اليابان تدرس توسيع مجالات العمالة الأجنبية

أعلنت اليابان اليوم الاثنين، نيتها توسيع المجالات التي يمكن فيها للعمال الأجانب المهرة الحصول على تأشيرات عمل طويلة الأمد، إلى 12 مجالا.

وقالت صحيفة نيكاي اليابانية، إن التغيير سيشمل قطاعات مثل تصنيع المواد الغذائية، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران المقبل.

وتعاني اليابان من نقص العمالة في عدد من القطاعات، لكنها لا تزال مترددة حيال السماح بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب.

وفي عام 2019، تم منح تأشيرات يابانية لفئة من العمال المهرة في 14 قطاعا، مثل الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي.

لكن الإقامات محددة بخمس سنوات دون اصطحاب أفراد الأسرة للعاملين في جميع القطاعات باستثناء قطاعي البناء والشحن، مع السماح لمن يقومون برعاية كبار السن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام تصريح خاص.

وقالت الصحيفة اليابانية، إن المراجعة ستوسع تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية.

وأضافت أن المناقشات جارية بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

وفي الوقت الحالي، تسمح اليابان للعمال المهرة الأجانب تأشيرات عمل طويلة الأمد، في ثلاثة مجالات فقط.