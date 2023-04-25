حذرت مواقع مهتمة بالشؤون التقنية، من أن تطبيق "واتساب"، سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

وأوضح موقع "ixbit" أن النسخة التجريبية الجديدة للتطبيق المخصصة لأنظمة أندرويد والتي يتم اختبارها حاليا، بينت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.

واعتبر بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على "واتساب" هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان. وبالتوازي مع إجراء نسخة تجريبية لتطبيق واتساب لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.

وفي وقت سابق، أطلقت منصة الرسائل الفورية "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا"، ميزة جديدة لبعض المستخدمين، على غرار تطبيقات أخرى منافسة.

وقدم تطبيق المراسلة ميزة جديدة تسمى "Message Yourself" (راسل نفسك)، تتيح لك، كما يوحي الاسم، إرسال ملاحظات وتذكيرات وتحديثات لنفسك، وفقا لما ذكرن موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتوفر الميزة القدرة على إرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق لأنفسهم على "واتساب" لمستخدمي أجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وقبل ميزة "راسل نفسك"، كان يتعين على مستخدمي "واتساب" الاعتماد على حل بديل لإرسال رسائل لأنفسهم على النظام الأساسي.

ومع الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين ببساطة بدء محادثة بأرقامهم من قائمة جهات الاتصال.

وسيرى المستخدمون بطاقة الاتصال الخاصة بهم على أنها "راسل نفسك" في أعلى القائمة.

وأعلن "واتساب" إمكانية إرسال المستخدمين صورا وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مع الرسائل لأنفسهم باستخدام الميزة، إضافة لمشاركة المستندات مباشرة من هواتفهم الذكية.