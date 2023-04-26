آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين (الإسرائيليين)، مساء اليوم الثلاثاء، في شارع "كابلان" وسط (تل أبيب)، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن آلاف المستوطنين (الإسرائيليين) تظاهروا مساء اليوم في شارع كابلان بتل أبيب ضد الإصلاح القضائي.

وخرجت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات، بالتزامن مع الاحتفالات بما يسمى "عيد الاستقلال"، في الوقت الذي دعا فيه منظمو الاحتجاجات إلى تظاهرات وفعاليات أخرى يوم غد الأربعاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من (الإسرائيليين) "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف (الإسرائيليين) أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

و27 آذار/مارس المنصرم، أعلن "نتنياهو" تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.