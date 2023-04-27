الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم السادس على التوالي

يواصل جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم السادس على التوالي، فرض الحصار العسكري على مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، ويوقف مركبات المواطنين على مداخل المدينة ويفتشها ويدقق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة الدخول إليها أو الخروج منها.

كما يشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، وجودًا لجيش الاحتلال وتسبب بأزمات سير.

يذكر أن الاحتلال أعلن أن حصار أريحا سيستمر ثلاثة أيام ( مساء الإثنين حتى ليلة الخميس)، إلا أنه لا يزال يحكم إغلاق مداخل المدينة.