انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة وفرص لتساقط الأمطار

قال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، إن طقس فلسطين يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى وجود فرص لتساقط الأمطار.

وأوضح "العلامي" في تصريح له اليوم الخميس، أن الطقس في فلسطين يميل للبرودة تدريجيًا يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف، "يكون الانخفاض أوضح وأكثر برودة السبت المقبل، تزامنًا مع فرص لزخات الأمطار خاصة شمال البلاد ووسطها".

وفي وقت سابق، قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون غداً الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويكون الجو ربيعيا لطيفاً نهارا وبارداً.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبيّنت أن البلاد تتأثر السبت بكتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد ضعيف لمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل، وتشهد انخفاضًا على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بنحو 5 – 6 درجات.