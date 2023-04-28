إصابة مواطنين واعتقال آخرين باقتحام الاحتلال لمخيم جنين

أصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي واعتقل آخرين، ظهر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم جنين شمال الضفةِ الغربية المحتلة.

وتعاملت الطواقم الطبية مع إصابة طفل (14 سنة) بشظية في منطقة اليد والظهر جرّاء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الجمعة، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة اندلعت في المخيم.

وزعمت القناة 13 العبرية، أن قوات (إسرائيلية) خاصة اقتحمت جنين بدعوى إحباط مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تنوي تنفيذ عملية.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.