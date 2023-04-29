نصائح تُساعد طفلك على النوم طوال الليل

في حال كانت تجربتك في الأمومة جديدة، ستبدو كل الأشياء المتعلق بعناية رضيعك الصغير صعبة، وعلى رأسها النوم الذي يعد من أصعب التحديات التي تواجه الأم، فساعات النوم تقل بشكلٍ واضح لاستمرار استيقاظ الرضيع لأسباب مختلفة سواءً للرضاعة أو لشعوره بالبرد أو الحر أو رغبة بالشعور بأن أمه حوله.

وللإجابة على سؤال كيف أجعل طفلي الرضيع ينام طوال الليل، تابعي معنا النصائح التالي:

1. التزمي بروتين يومي: إن الالتزام بروتين يومي للنوم لكِ ولطفلكِ يعد أول إشارة له بأن هذا هو موعد النوم وهذا أمر مريح لكليكما، يمكنكِ البدء بحمام دافئ لطفلكِ؛ فالماء له تأثير سحري بتهدئية الطفل ومساعدته على النوم. اتبعي هذا الحمام بقراءة قصة، ثم مداعبة طفلكِ والغناء له، ونهايةً تأكدي من أن يحصل طفلكِ على رضعة أو وجبة مشبعة قبل النوم.

2. ضعي طفلكِ مبكرًا في السرير: ننصحكِ بأن تضعي طفلكِ في السرير عندما يكون مسترخٍ جدًا ويوشك على النوم، لمساعدته على النوم بنفسه دون مساعدة منكِ، فهذا يطيل من مدة النوم.

3. باعدي بين الرضعات ليلًا: يمكنكِ البدء بمباعدة الرضعات الليلة لتصبح كل 2 - 3 ساعات حتى يتأقلم الرضيع مع هذا الوقت ويجعله ينام لمدة أطول، واحرصي على أن تكون آخر رضعة هي قبل النوم مباشرةً ليذهب الطفل للسرير وهو يشعر بالشبع.

4. أرضعي طفلك قبل نومكِ: من إجابات سؤال كيف أجعل طفلي الرضيع ينام طوال الليلأ؟ هو إرضاع طفلكِ "رضعة الحلم"، هي التي تسبق نومكِ أنتِ والتي توفر لكِ ساعة إلى ساعتين إَضافيات من النوم دون استيقاظ طفلكِ، قومي بحمل طفلكِ لإرضاعه حتى وإن كان نائمًا، فالقليل من الحليب سيكون مفيدًا لكِ وله.

5. أعطي الوقت لطفلكِ حتى يهدأ: إن سمعتِ أن طفلكِ الرضيع قد استيقظ وبدأ بالبكاء، ننصحكِ بالانتظار قليلًا لبضعة دقائق فقد يستطيع الرضيع أن يقوم بتهدئة نفسه بنفسه والمعاودة إلى النوم مجددًا، إن لم ينجح في تهدئة نفسه يمكنكِ حينها أن تهدئي طفلكِ وتساعديه على النوم بالطريقة المعتادة لكِ وله.

6. استخدمي القماط: يساعد القماط الرضيع على النوم بشكلٍ أسرع، لكن تأكدي أن لا يكون القماط مشدودًا بشكل كبير بحيث يستطيع يقوم بتحريك قدميه بحرية.

7. لا تقدمي الطعام مبكرًا: تعتقد كثيرًا من الأمهات أن تقديم الطعام للرضع مُبكرًا قد يساعد الرضيع على الشبع بشكل أكبر، وبالتالي النوم لوقت أطول في الليل، لكن الحقيقة هي العكس تمامًا أن تقديم الطعام قبل أن يكون الطفل مستعدًا يجعل من عملية النوم أصعب، فقد تتسبب في مشكلات هضمية وحساسيات، لذا تأكدي أن طفلكِ تظهر عليه علامات جاهزية لإدخال الطعام مع اقتراب شهره السادس.

8. اتبعي علامات نوم الرضيع: كما ننصحكِ أيضًا بملاحظة أوقات طعام ونوم طفلكِ الرضيع خلال اليوم، مع الانتباه إلى العلامات التي يظهرها بأنه يشعر بالنعاس، مثل: فرك الأعين، والتثاؤب.

ما الذي يمنع رضيعك من النوم طوال الليل؟

بعد أن تعرفتي على إجابة كيف أجعل طفلي الرضيع ينام طوال الليل؟ ببعض النصائح، يجب أن تكوني واقعية وتعرفي أن الطفل قد يمنعه عن النوم ليلًا عدة أمور، مثل:

- التسنين الذي يجعله يستيقظ مرات عديدة وكثيرة في الليل.

- بيئة النوم ليست ملائمة، إما باردة أو حارة جدًا، ومضاءة.

- عدم الالتزام بروتين يومي ثابت قبل النوم.

- إصابة الطفل بنزلات البرد أو عدوى الأذن.

- طفرات النمو المتكررة كل فترة.

- مرحلة انحسار النوم من عمر 3 - 4 أشهر.