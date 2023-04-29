مطلع مايو.. موعد القرار النهائي لتحديد مصير الخان الأحمر ‏

قال عيد الجهالين رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، إن محكمة الاحتلال حددت الأول من مايو المقبل، كموعد لصدور القرار النهائي بشأن تحديد موعد هدم منطقة الخان الأحمر.
وأكد الجهالين لـ"الرسالة نت" أن قرار الهدم أصبح أولوية لدى حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تهدف لاستكمال الطوق الاستيطاني الشامل حول المدينة، تحديدا في المنطقة الشرقية، بعدما سيطرت غربا وشمالا وجنوبا.
وأوضح أن الاحتلال أنشأ سلسلة استيطانية شرقي القدس، ويريد هدم الخان للربط بين هذه السلسلة وإحكام الطوق بشكل نهائي حول المدينة، وعزلها عن محيطها، والسيطرة على كبرى الأراضي البرية التي تقع ضمن نفوذها.
وحذر الجهالين من نية الاحتلال افتتاح شارع يسمونه (شريان الحياة) ويهدف لعزل القدس عن محيطها، ومصادرة أجزاء كبيرة من القدس وبيت لحم ورام الله، ويمنع سكان القدس من النزول مباشرة لأريحا والأغوار.
وبين أن 3 آلاف نسمة يقطنون الخان الأحمر ومعرضون لإبادة تشنها سلطات الاحتلال بغرض استكمال مشروعها الاستيطاني والتهويدي.
ومنذ العام 2018 تواصل سلطات الاحتلال، محاولاتها لهدم قرية الخان، وإنهاء الوجود الفلسطيني، وصولا لفصل القدس نهائيا عن محيطها في الضفة المحتلة.