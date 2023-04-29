مطلع مايو.. موعد القرار النهائي لتحديد مصير الخان الأحمر ‏

قال عيد الجهالين رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، إن محكمة الاحتلال حددت الأول من مايو ‏المقبل، كموعد لصدور القرار النهائي بشأن تحديد ‏موعد ‎هدم منطقة الخان الأحمر.‏

وأكد الجهالين لـ"الرسالة نت" أن قرار الهدم أصبح أولوية لدى حكومة الاحتلال المتطرفة، التي ‏تهدف لاستكمال الطوق الاستيطاني الشامل حول المدينة، تحديدا في المنطقة الشرقية، بعدما ‏سيطرت غربا وشمالا وجنوبا.‏

وأوضح أن الاحتلال أنشأ سلسلة استيطانية شرقي القدس، ويريد هدم الخان للربط بين هذه ‏السلسلة وإحكام الطوق بشكل نهائي حول المدينة، وعزلها عن محيطها، والسيطرة على كبرى ‏الأراضي البرية التي تقع ضمن نفوذها.‏

وحذر الجهالين من نية الاحتلال افتتاح شارع يسمونه (شريان الحياة) ويهدف لعزل القدس عن ‏محيطها، ومصادرة أجزاء كبيرة من القدس وبيت لحم ورام الله، ويمنع سكان القدس من النزول مباشرة ‏لأريحا والأغوار.‏

وبين أن 3 آلاف نسمة يقطنون الخان الأحمر ومعرضون لإبادة تشنها سلطات الاحتلال ‏بغرض استكمال مشروعها الاستيطاني والتهويدي.‏

ومنذ العام 2018 تواصل سلطات الاحتلال، محاولاتها لهدم قرية الخان، وإنهاء الوجود ‏الفلسطيني، وصولا لفصل القدس نهائيا عن محيطها في الضفة المحتلة.‏