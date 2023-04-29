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في الذكرى الثانية لإلغاء الإنتخابات التشريعية

حراك طفح الكيل يجدد دعوته للمتفردين بالحكم في (المقاطعة) بالنزول عند رغبة الشعب

الرسالة نت- الضفة المحتلة

جدد حراك طفح الكيل، دعوته للمتفردين في الحكم في المقاطعة بالنزول عند رغبة الشعب الفلسطيني بالعودة لصندوق الانتخابات بشكل عاجل.

ورفض الحراك في بيان صحفي صادر عنه، مساء اليوم السبت، في الذكرى الثانية لإلغاء الإنتخابات التشريعية لعام 2021، عملية الاستحواذ التي أدت إلى تقزيم المنظمة ودورها، وإلى هيمنة مجموعة من المنتفعين وأصحاب المصالح على المنظمة وعلى مصير الشعب الفلسطيني.

ودعا الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الكتلة الشعبية الضاغطة التي ينظمها المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، من أجل استعادة منظمة التحرير وتخليصها من الاستحواذ ونظام المحاصصة الفصائلية المقيت.

وختم "من أجل القدس وتحريرها يجب أن تجرى انتخابات منظمة التحرير، لتعزيز قدرتنا على انتخابات تشريعية بمشاركة أهلنا في مدينة القدس، من خلال إيجاد وسائل إبداعية متفق عليها".

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