بيان للجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة بمناسبة يوم العمال العالمي

أصدرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، بيانا، بمناسبة يوم العمال العالمي، وجهت خلالها تحية وإكبار للعمال الفلسطينيين الثابتين في أرضهم والمتشبثين في هويتهم.

وقالت اللجنة في بيانها: "تحتم هذه المناسبة، على جميع مكونات ومؤسسات الشعب الفلسطيني، زيادة الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية وتوفير لها كافة سبل ومعززات الصمود أمام تصاعد إرهاب الاحتلال وإجرامه وإجراءاته العنصرية ضد العمال".

وأكدت أن شريحة العمال تشكّل ركيزة مهمّة من أبناء شعبنا الصامد والمقاوم والجسم الأكبر من حركتنا الأسيرة ومن مسار ثورتنا ونضالنا ضد المحتل؛ فغالبية من اعتقلوا وواجهوا الأسر هم أبناء هذه الطبقة الكادحة، الذين ضحوا وما زالوا رغم قيود المحتل.

ودعت لمساندة ودعم حقوق العمال على اختلاف فئاتهم، والانتصار لهم وتعزيز صمودهم، على كافة المستويات والأصعدة.